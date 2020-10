Serie C 2020/2021, girone A: Novara corsaro ad Alessandria, decisivo Firenze al 91′ (Di lunedì 12 ottobre 2020) Vittoria pesantissima del Novara, che nel posticipo della quarta giornata del girone A della Serie C 2020/2021 ha sconfitto 2-1 in trasferta l’Alessandria in un derby sempre molto sentito. Un risultato rocambolesco, maturato in pieno recupero dopo che i padroni di casa avevano avuto per ampi tratti il controllo della partita. Con questo successo il Novara sale a quota nove punti, al secondo posto in classifica alle spalle della capolista Lecco. L’Alessandria invece rimane invischiata a metà classifica con 4 punti. Nell’altro match della serata primi punti per la Giana Erminio, che sale a quota tre punti in classifica vincendo 1-0 in casa dell’Albinoleffe che invece resta all’ultimo posto insieme ad Olbia e Lucchese ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) Vittoria pesantissima del, che nel posticipo della quarta giornata delA dellaha sconfitto 2-1 in trasferta l’in un derby sempre molto sentito. Un risultato rocambolesco, maturato in pieno recupero dopo che i padroni di casa avevano avuto per ampi tratti il controllo della partita. Con questo successo ilsale a quota nove punti, al secondo posto in classifica alle spalle della capolista Lecco. L’invece rimane invischiata a metà classifica con 4 punti. Nell’altro match della serata primi punti per la Giana Erminio, che sale a quota tre punti in classifica vincendo 1-0 in casa dell’Albinoleffe che invece resta all’ultimo posto insieme ad Olbia e Lucchese ...

