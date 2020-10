Salvini: «Il governo deve capirlo, se non si ascolta nessuno non si va lontano. Noi ci siamo» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sulle misure da prendere per la nuova emergenza Covid19, «noi ci siamo». Ad affermarlo è Matteo Salvini. «Aspettiamo solo di essere coinvolti, non solo tramite la televisione». Il leader della Lega parla arrivando all’assemblea di Assolombarda a Linate. «Che il governo non pensi di fare come ha fatto nei mesi di chiusura, facendo tutto da solo, non ascoltando nessuno. Perché, se non ascolti nessuno, non vai lontano», aggiunge. Salvini: «Bisogna pensare alle famiglie» «La salute prima di tutto. Ma con occhi al futuro, ai giovani, al lavoro, alle imprese e a chi a perso il lavoro», incalza Salvini. Le misure precauzionali sono necessarie, però la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sulle misure da prendere per la nuova emergenza Covid19, «noi ci». Ad affermarlo è Matteo. «Aspettiamo solo di essere coinvolti, non solo tramite la televisione». Il leader della Lega parla arrivando all’assemblea di Assolombarda a Linate. «Che ilnon pensi di fare come ha fatto nei mesi di chiusura, facendo tutto da solo, nonndo. Perché, se non ascolti, non vai», aggiunge.: «Bisogna pensare alle famiglie» «La salute prima di tutto. Ma con occhi al futuro, ai giovani, al lavoro, alle imprese e a chi a perso il lavoro», incalza. Le misure precauzionali sono necessarie, però la ...

