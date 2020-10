Nuovo Dpcm 12 ottobre, stop a gite e calcetto: le novità (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Nuovo Dpcm 12 ottobre sta per diventare realtà: tra i provveddimenti stop a gite e calcetto, mascherine all’aperto e spettatori contingentati Diventerà ufficiale soltanto all’atto dell’approvazione e della successiva iscrizione nella Gazzetta Ufficiale, ma emergono altre indiscrezioni sul Nuovo Dpcm. Nessuna gita scolastica permessa fino a Nuovo ordine e stop an che a tutti … L'articolo Nuovo Dpcm 12 ottobre, stop a gite e calcetto: le novità proviene da . Leggi su inews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il12sta per diventare realtà: tra i provveddimenti, mascherine all’aperto e spettatori contingentati Diventerà ufficiale soltanto all’atto dell’approvazione e della successiva iscrizione nella Gazzetta Ufficiale, ma emergono altre indiscrezioni sul. Nessuna gita scolastica permessa fino aordine ean che a tutti … L'articolo12: le novità proviene da .

fanpage : ?? Ultim'ora L'annuncio del Ministro Speranza: sono vietate tutte le feste private. - Corriere : ?? Stop allo sport amatoriale non regolamentato (le partite fra amici) e sì alle attività delle società che hanno at… - myrtamerlino : Nel giorno del nuovo #Dpcm, in cui verranno limitate le #festeprivate e la #movida, il professor #Galli spegne l'en… - sscalcionapoli1 : Nuovo Dpcm, la proposta del Governo per il calcio: stop a livello amatoriale, ok dilettanti - SimoneCosimi : Il caos di indiscrezioni, anticipazioni, bozze, controbozze, supercazzole sul nuovo #dpcm sta toccando soglie da im… -