Laura Salvo perde la vita a 21 anni: fatale il suo ultimo rally

Il navigatore spagnola ha perso la vita durante la prova speciale in una gara in patria. Laura Salvo ha visto arrivare addosso un albero. Il pilota Miguel Socias è rimasto incredibilmente illeso. La ancor giovane vita di Laura Salvo si è interrotta ad appena 21 anni. È stato fatale per lei un incidente, avvenuto mentre …

Leggi anche –> Rally, incidente mortale in Sicilia: morto il co-pilota Salvatore Coniglio. Cordoglio per la morte di Laura Salvo. “Peugeot Sport desidera esprimere le più sincere condoglianze alla fam ...

Tragedia nel mondo del rally. Una giovane navigatrice spagnola, Laura Salvo, è morta in un incidente durante una prova speciale del Rally Vidreiro, quinta gara del campionato portoghese. Salvo aveva ...

