Genoa, Preziosi: "Non ci sono le basi per interrompere la Serie A" (Di lunedì 12 ottobre 2020) GENOVA - Enrico Preziosi non crede che il campionato subirà un'interruzione come lo scorso marzo. Il patron del Genoa parlando a Gr Parlamento esordisce così: "Non credo che ci siano le basi per ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 ottobre 2020) GENOVA - Enriconon crede che il campionato subirà un'interruzione come lo scorso marzo. Il patron delparlando a Gr Parlamento esordisce così: "Non credo che ci siano leper ...

