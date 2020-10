Gaia di Amici, fiatone in diretta tv. Svelato il motivo: “Mi scappava…” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Gaia Gozzi, ultima vincitrice di Amici, ha cantato a Domenica In. L’ex allieva della scuola ha fatto una sorpresa a Maria De Filippi, ospite della trasmissione condotta da Mara Venier. Tuttavia, poco prima della sua entrata in studio, è avvenuto un simpatico inconveniente, che ha scatenato l’ironia del web. Ecco cosa è successo. Durante l’ultima puntata di Domenica In è andata in onda una lunga intervista a Maria De Filippi. Mara Venier ha voluto rendere omaggio alla signora di Canale 5 ricordando anche tutti i talenti lanciati grazie al suo programma Amici. L’ultima della lista, non in ordine d’importanza ovviamente, è stata Gaia Gozzi. La vincitrice, d’accordo con la Venier, ha fatto una sorpresa all’ospite, cantando la sua canzone ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 12 ottobre 2020)Gozzi, ultima vincitrice di, ha cantato a Domenica In. L’ex allieva della scuola ha fatto una sorpresa a Maria De Filippi, ospite della trasmissione condotta da Mara Venier. Tuttavia, poco prima della sua entrata in studio, è avvenuto un simpatico inconveniente, che ha scatenato l’ironia del web. Ecco cosa è successo. Durante l’ultima puntata di Domenica In è andata in onda una lunga intervista a Maria De Filippi. Mara Venier ha voluto rendere omaggio alla signora di Canale 5 ricordando anche tutti i talenti lanciati grazie al suo programma. L’ultima della lista, non in ordine d’importanza ovviamente, è stataGozzi. La vincitrice, d’accordo con la Venier, ha fatto una sorpresa all’ospite, cantando la sua canzone ...

gaia_imperato : RT @sweetcreavture: madonna ma come fate a dire che erano solo migliori amici io non me lo spiego - gaia_val : Ma chi l'avrebbe detto 4 mesi fa che queste tre ragazze sarebbero diventate una delle cose più belle di questo 2020… - senzavedere : RT @vickythebug: dobbiamo fare di gaia gozzi la nostra più grande pop star amici miei - holeluciaccese : RT @vickythebug: dobbiamo fare di gaia gozzi la nostra più grande pop star amici miei - __BelaFlor__ : RT @vickythebug: dobbiamo fare di gaia gozzi la nostra più grande pop star amici miei -

