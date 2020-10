Ero la più trollata nel mondo Torna Meghan e si sfoga ancora

Leggi su iltempo

(Di lunedì 12 ottobre 2020) "Mi è stato detto che nel 2019 ero la personain tutto il", ha dettoMarkle in un'intervista a Teenage Therapy Podcast per la Giornata mondiale della salute mentale sabato scorso. Nel podcast, la duchessa del Sussex ha raccontato come ha resistito a tutte le prese in giro sul web, un problema che molti adolescenti affrontano regolarmente, in particolare durante il periodo di pandemia che porta le persone ad essere; isolate. Teenage Therapy Podcast è composto da un gruppo di cinque amici adolescenti con sede in California. "In onore della Giornata mondiale della salute mentale, il Duca e la Duchessa del Sussex si sono seduti con noi per fare una conversazione sull'importanza della salute mentale, sulla rimozione dello stigma attorno al ...