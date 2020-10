“Ecco, sto alla porta e busso” | Il Vangelo di oggi Lunedì 12 ottobre 2020 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Gesù è tutta la vita in attesa davanti alla nostra porta. Aprirgli non costa nulla, non credergli e non aprirgli che è più dannoso e rischia di farci perdere un incontro che ci cambia e ci salva. LITURGIA DELLA PAROLA DI oggi – Lunedì 12 ottobre 2020 S. Rodobaldo; S. Serafino da Montegranaro 28.a del … L'articolo “Ecco, sto alla porta e busso” Il Vangelo di oggi Lunedì 12 ottobre 2020 proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 12 ottobre 2020) Gesù è tutta la vita in attesa davantinostra. Aprirgli non costa nulla, non credergli e non aprirgli che è più dannoso e rischia di farci perdere un incontro che ci cambia e ci salva. LITURGIA DELLA PAROLA DI– Lunedì 12S. Rodobaldo; S. Serafino da Montegranaro 28.a del … L'articolo “Ecco, stoe busso” IldiLunedì 12proviene da www.meteoweek.com.

