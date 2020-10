Covid 19 a Napoli, focolaio in casa di riposo dei Colli Aminei: 48 positivi (Di lunedì 12 ottobre 2020) Cronaca di Napoli: positivi 48 tamponi sui 225 analizzati all’interno di una casa di riposo ai Colli Aminei. I positivi sono quasi tutti asintomatici. Nuovo focolaio di Covid 19 a Napoli, stavolta all’interno della residenza per anziani dell’Istituto Povere Figlie della Visitazione di Maria, ai Colli Aminei. All’interno della residenza ci sono attualmente 48 positivi, … Leggi su 2anews (Di lunedì 12 ottobre 2020) Cronaca di48 tamponi sui 225 analizzati all’interno di unadiai. Isono quasi tutti asintomatici. Nuovodi19 a, stavolta all’interno della residenza per anziani dell’Istituto Povere Figlie della Visitazione di Maria, ai. All’interno della residenza ci sono attualmente 48, …

