“Corruzione nel Comune di Olivadi”: divieto di dimora per il sindaco e altre 3 misure cautelari del gip. “Sistema per favorire ditte amiche” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un sistema collusivo che il responsabile dell’ufficio tecnico dei comuni di Palermiti e Olivadi ha creato per favorire professionisti e imprenditori amici. È scattata lunedì all’alba l’operazione “Urbi et Orbi” della Procura di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri. Falso, turbativa d’asta, abuso d’ufficio, corruzione e peculato sono solo alcune delle accuse che i pm contestano ai 13 indagati. Per quattro di loro, il gip Paola Ciriaco ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare. Tra questi, oltre al dirigente pubblico Valentino Ubaldo finito ai domiciliari, c’è il sindaco di Olivadi, Nicola Malta, indagato per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e peculato. Nei suoi confronti, su richiesta del procuratore aggiunto Giancarlo Novelli e del pm Veronica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un sistema collusivo che il responsabile dell’ufficio tecnico dei comuni di Palermiti e Olivadi ha creato perprofessionisti e imprenditori amici. È scattata lunedì all’alba l’operazione “Urbi et Orbi” della Procura di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri. Falso, turbativa d’asta, abuso d’ufficio, corruzione e peculato sono solo alcune delle accuse che i pm contestano ai 13 indagati. Per quattro di loro, il gip Paola Ciriaco ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare. Tra questi, oltre al dirigente pubblico Valentino Ubaldo finito ai domiciliari, c’è ildi Olivadi, Nicola Malta, indagato per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e peculato. Nei suoi confronti, su richiesta del procuratore aggiunto Giancarlo Novelli e del pm Veronica ...

