Coronavirus, il messaggio di Adriano Celentano ai giovani: “No alla follia di massa”. Il suo post sui social per il rispetto delle regole (Di lunedì 12 ottobre 2020) Adriano Celentano ha pubblicato sulle sue pagine Instagram e Facebook “L’inesistente”, un testo in video rivolto a quei giovani che non rispettano le regole sul distanziamento sociale e, dove si legge, ringrazia ancora una volta i medici per averci tenuto per mano fino a qui. L'articolo Coronavirus, il messaggio di Adriano Celentano ai giovani: “No alla follia di massa”. Il suo post sui social per il rispetto delle regole proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020)ha pubblicato sulle sue pagine Instagram e Facebook “L’inesistente”, un testo in video rivolto a queiche non rispettano lesul distanziamentoe e, dove si legge, ringrazia ancora una volta i medici per averci tenuto per mano fino a qui. L'articolo, ildiai: “Nodi massa”. Il suosuiper ilproviene da Il Fatto Quotidiano.

L'ambasciata d'Italia a Tunisi ricorda, attraverso un messaggio pubblicato su Facebook, che è obbligatorio l’uso della mascherina. Si raccomanda a tutti i connazionali il rigoroso rispetto delle norme ...

Covid, l’isolamento a casa non è malattia. Ecco le nuove regole Inps sulla quarantena

In caso di nuovi lockdown per emergenza Covid che impediscano alle persone di svolgere la propria attività lavorativa, l’isolamento domiciliare non sarà automaticamente equiparato alla malattia ...

