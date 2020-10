Cisterna: donazione alla CRI in memoria di Alessandro Paolucci (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una cerimonia toccante, vissuta nel ricordo di chi non c’è più ma che proprio per questo è il segno tangibile di un’Italia che aiuta. Questo è stato l’incontro di ieri pomeriggio, presso la sede nel Quartiere di San Valentino, per sancire la donazione di alcuni materiali di Primo Soccorso all’Unità Territoriale di Cisterna di Latina del Comitato Locale di Latina della Croce Rossa Italiana. Un gesto compiuto in memoria di Alessandro Paolucci, il 40enne di Cisterna deceduto a luglio scorso in un incidente stradale. I suoi familiari avevano così deciso di impiegare a favore della CRI le offerte raccolte durante il funerale. L’incontro è stato tenuto attuando le misure di sicurezza sanitaria per arginare la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una cerimonia toccante, vissuta nel ricordo di chi non c’è più ma che proprio per questo è il segno tangibile di un’Italia che aiuta. Questo è stato l’incontro di ieri pomeriggio, presso la sede nel Quartiere di San Valentino, per sancire ladi alcuni materiali di Primo Soccorso all’Unità Territoriale didi Latina del Comitato Locale di Latina della Croce Rossa Italiana. Un gesto compiuto indi, il 40enne dideceduto a luglio scorso in un incidente stradale. I suoi familiari avevano così deciso di impiegare a favore della CRI le offerte raccolte durante il funerale. L’incontro è stato tenuto attuando le misure di sicurezza sanitaria per arginare la ...

CorriereCitta : Cisterna: donazione alla CRI in memoria di Alessandro Paolucci - LatinaQTW : In memoria di Alessandro Paolucci una donazione alla Croce Rossa di Cisterna - Lunanotizie : Cisterna, donazione alla Cri territoriale in memoria di Alessandro Paolucci - -

Ultime Notizie dalla rete : Cisterna donazione Cisterna, donazione alla Cri territoriale in memoria di Alessandro Paolucci | Luna Notizie - Notizie di Latina Lunanotizie Cisterna, donazione alla Cri territoriale in memoria di Alessandro Paolucci

CISTERNA – Una cerimonia toccante, vissuta nel ricordo di chi non c’è più ma che proprio per questo è il segno tangibile di un’Italia che aiuta. Questo è stato l’incontro di ieri pomeriggio, presso la ...

Un Cavaliere difende la memoria di Leonardo sull'Adda

Fiorenzo Mandelli è il volontario che fa da custode al Santuario della Madonna della Rocchetta, a Porto d'Adda, ma soprattutto preserva le storie e le bellezze di questi luoghi, raccontandole a turist ...

CISTERNA – Una cerimonia toccante, vissuta nel ricordo di chi non c’è più ma che proprio per questo è il segno tangibile di un’Italia che aiuta. Questo è stato l’incontro di ieri pomeriggio, presso la ...Fiorenzo Mandelli è il volontario che fa da custode al Santuario della Madonna della Rocchetta, a Porto d'Adda, ma soprattutto preserva le storie e le bellezze di questi luoghi, raccontandole a turist ...