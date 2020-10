Chi è Piero Barone de “Il Volo”, la passione segreta della Gregoraci (Di lunedì 12 ottobre 2020) Piero Barone di Il Volo con la sua voce canta in tutto il mondo e incanta le platee, ma è anche un volto molto caro alle cronache rosa. La ‘perfetta creatura’ di Antonella Clerici, nata grazie alla trasmissione Ti lascio una canzone nel lontano 2009 e volata sui lidi della fama internazionale con la formula vincente dei ‘Tenorini‘ brilla di luce propria. Lui, nel gruppo, è tenore, ma il gossip lo insegue e i paparazzi fanno a gara per uno scoop sulla sua vita privata. Conosciamolo maglio! Piero Barone è un tenore di fama internazionale, orgoglio del firmamento artistico italiano insieme ai colleghi Gianluca Ginoble (baritono) e Ignazio Boschetto (tenore). Formano il trio Il Volo, tanto caro ai nostalgici ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020)di Il Volo con la sua voce canta in tutto il mondo e incanta le platee, ma è anche un volto molto caro alle cronache rosa. La ‘perfetta creatura’ di Antonella Clerici, nata grazie alla trasmissione Ti lascio una canzone nel lontano 2009 e volata sui lidifama internazionale con la formula vincente dei ‘Tenorini‘ brilla di luce propria. Lui, nel gruppo, è tenore, ma il gossip lo insegue e i paparazzi fanno a gara per uno scoop sulla sua vita privata. Conosciamolo maglio!è un tenore di fama internazionale, orgoglio del firmamento artistico italiano insieme ai colleghi Gianluca Ginoble (baritono) e Ignazio Boschetto (tenore). Formano il trio Il Volo, tanto caro ai nostalgici ...

