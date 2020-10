Verona, non solo Barak: un altro positivo al Coronavirus (Di domenica 11 ottobre 2020) Non solo Barak, il Verona ha comunicato la positività di un altro calciatore. Il club ha confermato la notizia attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale. “Hellas Verona FC comunica che – nel corso dei controlli previsti dal vigente protocollo – è emersa la positività al Covid-19 di Koray Günter. La Società ha prontamente posto il calciatore in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore. Gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi”.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020) Non, ilha comunicato la positività di uncalciatore. Il club ha confermato la notizia attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale. “HellasFC comunica che – nel corso dei controlli previsti dal vigente protocollo – è emersa la positività al Covid-19 di Koray Günter. La Società ha prontamente posto il calciatore in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore. Gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi”.L'articolo CalcioWeb.

