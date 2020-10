Ultime Notizie Roma del 11-10-2020 ore 18:10 (Di domenica 11 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi da coronavirus in Italia continuano a salire il governo si prepara il varo di nuove misure e convocata la riunione urgente tra il ministro della Salute Roberto Speranza è il comitato tecnico scientifico obiettivo valutare la situazione possibilità di adottare nuove misure nel prossimo dpcm per fermare l’incremento dei contagi di covid 19 in questi ultimi giorni le forze di polizia hanno dimostrato una grande capacità di controllo con professionalità e umanità così le Ministro dell’Interno Luciana lamorgese intervistata a Radio 24 durante l’emergenza coronavirus ricorda il ministro sono stati 24 milioni i controlli fino a giù e l’Europa registrato ieri il secondo record giornaliero ... Leggi su romadailynews (Di domenica 11 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi da coronavirus in Italia continuano a salire il governo si prepara il varo di nuove misure e convocata la riunione urgente tra il ministro della Salute Roberto Speranza è il comitato tecnico scientifico obiettivo valutare la situazione possibilità di adottare nuove misure nel prossimo dpcm per fermare l’incremento dei contagi di covid 19 in questi ultimi giorni le forze di polizia hanno dimostrato una grande capacità di controllo con professionalità e umanità così le Ministro dell’Interno Luciana lamorgese intervistata a Radio 24 durante l’emergenza coronavirus ricorda il ministro sono stati 24 milioni i controlli fino a giù e l’Europa registrato ieri il secondo record giornaliero ...

