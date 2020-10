Polonia Italia 0-0 LIVE: clamoroso errore di Chiesa (Di domenica 11 ottobre 2020) All’Energa Stadion di Danzica, la 3ª giornata di Serie A 2020/21 tra Polonia e Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’ “Energa Stadion” di Danzica, Polonia e Italia si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Nations League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Polonia Italia 0-0 9′ Tiro Pellegrini – Il centrocampista svetta di testa sul traversone di Barella, palla fuori di poco 11′ errore Chiesa – Passaggio dalla sinistra di Belotti ma il neo attaccante della Juventus manca la porta da pochi passi Migliore in campo: al termine del primo tempo Polonia Italia 0-0: risultato e ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) All’Energa Stadion di Danzica, la 3ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’ “Energa Stadion” di Danzica,si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Nations League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 9′ Tiro Pellegrini – Il centrocampista svetta di testa sul traversone di Barella, palla fuori di poco 11′– Passaggio dalla sinistra di Belotti ma il neo attaccante della Juventus manca la porta da pochi passi Migliore in campo: al termine del primo tempo0-0: risultato e ...

