Non si accorge del treno in arrivo, schianto terribile con un bus. Almeno 20 morti e 40 feriti (Di domenica 11 ottobre 2020) Almeno 20 persone sono rimaste uccise nello schianto tra un treno e un autobus in Thailandia. Le squadre di soccorso sono attualmente al lavoro per liberare molti altri passeggeri ancora intrappolati tra le lamiere dei due mezzi. L'incidente si è verificato nella provincia di Chachoengsao, a circa 50 miglia a est di Bangkok.

Stando a quanto riportato dal Mirror, l’autista non è riuscito a sentire la sirena del treno in arrivo: una disattenzione fatale, che ha causato il terribile schianto. “Ci sono 20 morti ma potrebbero ...

Inganni e trappole linguistiche. Lettera

inviata da Massimo Locci - L’imbarazzo di scrivere in italiano e quando scriviamo in italiano …… fischi per fiaschi Il mio è solo un ...

Stando a quanto riportato dal Mirror, l'autista non è riuscito a sentire la sirena del treno in arrivo: una disattenzione fatale, che ha causato il terribile schianto. "Ci sono 20 morti ma potrebbero ..."