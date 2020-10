Non è la D’Urso, Lele Mora: «Massimiliano Morra ha avuto una storia con un uomo importante» (Di domenica 11 ottobre 2020) Live - Non è la D'Urso L’AresGate non si placa ma si allarga con uno ’spin off’. Protagonista un presunto passato nascosto di Massimiliano Morra, raccontato da Lele Mora nell’odierna puntata di Live-Non è la D’Urso. Senza mezzi termini, l’agente afferma che l’attore ha avuto una storia con un uomo importante. “Prima di andare a lavorare con Ares Film, insieme ad Alberto Tarallo, lui si è fermato da qualche altra parte, dove so di preciso che ha avuto una storia bella lunga con una persona, di cui non faccio il nome, però è una persona molto conosciuta, che gli ha promesso che prima o poi gli avrebbe fatto fare il Grande ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 11 ottobre 2020) Live - Non è la D'Urso L’AresGate non si placa ma si allarga con uno ’spin off’. Protagonista un presunto passato nascosto di, raccontato danell’odierna puntata di Live-Non è la D’Urso. Senza mezzi termini, l’agente afferma che l’attore haunacon un. “Prima di andare a lavorare con Ares Film, insieme ad Alberto Tarallo, lui si è fermato da qualche altra parte, dove so di preciso che haunabella lunga con una persona, di cui non faccio il nome, però è una persona molto conosciuta, che gli ha promesso che prima o poi gli avrebbe fatto fare il Grande ...

