Misure anti-Covid, terminato il vertice tra Speranza e Cts: ok alla quarantena di 10 giorni e a un solo tampone di controllo in uscita (Di domenica 11 ottobre 2020) Scende a 10 giorni la quarantena e per i positivi basta un solo tampone negativo per uscire dall’isolamento. Sono le due principali decisioni prese oggi dal Comitato tecnico-scientifico, riunito per tutto il pomeriggio nella sede della Protezione civile insieme al ministro della Salute Roberto Speranza. La curva dei contagi continua a salire – anche oggi più di 5mila casi – e il governo vuole approvare le nuove Misure anti-Covid che puntano a introdurre restrizioni ora per evitare un nuovo lockdown. Intanto, scrive l’Ansa, ha ricevuto il via libera degli esperti del Cts una delle novità già annunciate: come già succede in Germania, anche in Italia la quarantena sarà accorciata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) Scende a 10lae per i positivi basta unnegativo per uscire dall’isolamento. Sono le due principali decisioni prese oggi dal Comitato tecnico-scientifico, riunito per tutto il pomeriggio nella sede della Protezione civile insieme al ministro della Salute Roberto. La curva dei contagi continua a salire – anche oggi più di 5mila casi – e il governo vuole approvare le nuoveche puntano a introdurre restrizioni ora per evitare un nuovo lockdown. Intanto, scrive l’Ansa, ha ricevuto il via libera degli esperti del Cts una delle novità già annunciate: come già succede in Germania, anche in Italia lasarà accorciata ...

Agenzia_Italia : In arrivo le nuove misure anti Covid, stretta su movida e feste private - StefanoFassina : Anche basta deliri autonomistici e ‘fai da te regionale’ su misure anti #COVID19 Caro @zaiapresidente l’art 117, le… - Agenzia_Ansa : #Mascherine obbligatorie anche all'aperto, chiusure anticipate dei locali e feste private a numero ridotto: queste… - savarese46 : Misure anti-Covid, il Viminale: 'Mascherina obbligatoria anche per chi fa attività motoria all'aperto'. Ecco che co… - GianniTacchini : RT @petergomezblog: Misure anti-#Covid, terminato il vertice tra Speranza e #Cts: ok alla quarantena di 10 giorni e a un solo tampone di co… -