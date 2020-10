I consigli di Ilaria Capua: 'Le regole per proteggerci dalla seconda ondata' (Di domenica 11 ottobre 2020) In un'intervista rilasciata al 'Corriere della sera' la direttrice dell'One Health Center of Excellence dell'Università della Florida Ilaria Capua suggerisce alcune direttive per affrontare la seconda ... Leggi su globalist (Di domenica 11 ottobre 2020) In un'intervista rilasciata al 'Corriere della sera' la direttrice dell'One Health Center of Excellence dell'Università della Floridasuggerisce alcune direttive per affrontare la...

fabiobellentani : RT @globalistIT: - globalistIT : - infoitsalute : Ilaria Capua: i consigli della virologa su come proteggersi dal virus e usare la mascherina - salmainolfi : Ilaria Capua: i consigli della virologa su come proteggersi dal virus e usare la mascherina. Nessuno vuole un nuov… - pierodallerive : RT @foxyvol: “Per proteggerci bastano poche regole “ , i consigli di Ilaria Capua per evitare i contagi da #Covid-19 -