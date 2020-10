Domenica In, Mara Venier sbotta contro Selvaggia Lucarelli: tensione in studio (Di domenica 11 ottobre 2020) Nuova puntata di Domenica In e nuovo appuntamento con il consueto talk su Ballando con le stelle. Tanti gli ospiti in studio e in video-collegamento, da Guillermo Mariotto e Alberto Matano a Selvaggia Lucarelli. Proprio l’opinionista diventa protagonista di un breve battibecco con Mara Venier, con la conduttrice che sbotta: “Qui non si può più parlare!” Selvaggia Lucarelli bacchetta Mara Venier e lei risponde La nuova edizione di Domenica In, che ha preso il via a metà settembre, ha aggiunto una novità rispetto alle passate stagioni. Ogni Domenica, infatti, Mara Venier accoglie ospiti in ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 11 ottobre 2020) Nuova puntata diIn e nuovo appuntamento con il consueto talk su Ballando con le stelle. Tanti gli ospiti ine in video-collegamento, da Guillermo Mariotto e Alberto Matano a. Proprio l’opinionista diventa protagonista di un breve battibecco con, con la conduttrice che: “Qui non si può più parlare!”bacchettae lei risponde La nuova edizione diIn, che ha preso il via a metà settembre, ha aggiunto una novità rispetto alle passate stagioni. Ogni, infatti,accoglie ospiti in ...

MarioManca : È bellissimo che Mara manifesti ancora gratitudine a Maria per averla accolta a Canale 5 quando finì la sua esperie… - an12frnc : RT @severusmagiustu: A casa mia c’è un rigoroso silenzio tipo messa della domenica, mentre si ascolta Mara intervistare Maria. #domenicain - litaslife_026 : RT @severusmagiustu: A casa mia c’è un rigoroso silenzio tipo messa della domenica, mentre si ascolta Mara intervistare Maria. #domenicain - an12frnc : RT @MarioManca: È bellissimo che Mara manifesti ancora gratitudine a Maria per averla accolta a Canale 5 quando finì la sua esperienza a «D… - rainonmega : RT @MarioManca: È bellissimo che Mara manifesti ancora gratitudine a Maria per averla accolta a Canale 5 quando finì la sua esperienza a «D… -