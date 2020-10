Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 10 OTTOBREORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE; SULLO STESSO RACCORDO TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA CON INCOLONNAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; RESTIAMO PROPRIO SULLA VIA APPIA, DOVE CI SONO CODE TRA VIA DEI LAGHI E CASTEL GANDOLFO IN DIREZIONE DI ALBANO; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL PASSAGGIO A LIVELLO DI BAGNAIA, A PARTIRE DALLE ORE 16 DI OGGI E FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO LA CIRCONE SARÀ SOSPESA NELLA TRATTA CATALANO-VITERBO; DOMANI 11 OTTOBRE IL ...