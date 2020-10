Udinese, giocatori in auto isolamento. salta amichevole col Pordenone (Di sabato 10 ottobre 2020) La partita amichevole Udinese-Pordenone programmata per questo pomeriggio è stata annullata, a titolo prudenziale, per positività al Covid-19 di un componente – non calciatore né membro dello staff tecnico – del gruppo squadra bianconero. Lo comunica la società friulana sul proprio sito web. Come previsto dai regolamenti, tutto il gruppo squadra dell’Udinese è stato posto in auto-isolamento domiciliare. Il programma degli allenamenti resta inalterato, secondo i protocolli vigenti. Leggi su udine20 (Di sabato 10 ottobre 2020) La partitaprogrammata per questo pomeriggio è stata annullata, a titolo prudenziale, per positività al Covid-19 di un componente – non calciatore né membro dello staff tecnico – del gruppo squadra bianconero. Lo comunica la società friulana sul proprio sito web. Come previsto dai regolamenti, tutto il gruppo squadra dell’è stato posto indomiciliare. Il programma degli allenamenti resta inalterato, secondo i protocolli vigenti.

SkySport : Udinese, Cristo indosserà la 33: i numeri più strani scelti dai calciatori - ZZiliani : Avendo finora pagato solo il prestito (4,5 McKennie, 10 Morata, 2 Chiesa) la Juventus, che deve anche all’Udinese 1… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Covid: un positivo nell'Udinese, salta amichevole Pordenone Caso non in squadra né staff tecnico,giocatori in autoisolamento - Ansa_Fvg : Covid: Udinese; un positivo, salta amichevole Pordenone. Caso non in squadra né staff tecnico,giocatori in autoisol… - luponero29 : RT @Rougenoir1978: Udinese imbarazzante ma sempre meno della Roma. Pedro DePaul Veretout e Dzeko unici giocatori di calcio in mezzo a una v… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese giocatori Udinese, un caso nel gruppo squadra ma non tra giocatori e staff tecnico IlNapolista Notizie Lazio – Udinese, caso Covid nel gruppo squadra: annullata l’amichevole di oggi

C'è un nuovo caso Covid-19 in serie A ma non riguarda un giocatore. E' dell'Udinese e si tratta di un membro del gruppo squadra ...

SERIE B - Uno sguardo alle altre: Ascoli, un mercato rivoluzionario

L'Ascoli è stata una delle squadre che più ha cambiato in questo mercato estivo. A partite dall'allenatore - Valerio Bertotto - passando per un netto taglio con un passato ...

C'è un nuovo caso Covid-19 in serie A ma non riguarda un giocatore. E' dell'Udinese e si tratta di un membro del gruppo squadra ...L'Ascoli è stata una delle squadre che più ha cambiato in questo mercato estivo. A partite dall'allenatore - Valerio Bertotto - passando per un netto taglio con un passato ...