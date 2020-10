Stipendi Serie A: la top 11 dei calciatori più pagati (Di sabato 10 ottobre 2020) Stipendi Serie A: la top 11 dei calciatori più pagati del campionato italiano. Tanta Juventus e Inter, c’è Koulibaly del Napoli La Gazzetta dello Sport ha stilato la top 11 dei calciatori di Serie A più pagati. Dieci sono di Juventus e Inter (due club con il monte Stipendi più elevato del campionato), con l’eccezione rappresentata da Kalidou Koulibaly del Napoli. Szczesny (6.5); de Ligt (8), Bonucci (6.5), Koulibaly (6); Sanchez (7), Ramsey (7), Rabiot (7), Eriksen (7.5); Dybala (7.3), Lukaku (7.5), Cristiano Ronaldo (31). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 ottobre 2020)A: la top 11 deipiùdel campionato italiano. Tanta Juventus e Inter, c’è Koulibaly del Napoli La Gazzetta dello Sport ha stilato la top 11 deidiA più. Dieci sono di Juventus e Inter (due club con il montepiù elevato del campionato), con l’eccezione rappresentata da Kalidou Koulibaly del Napoli. Szczesny (6.5); de Ligt (8), Bonucci (6.5), Koulibaly (6); Sanchez (7), Ramsey (7), Rabiot (7), Eriksen (7.5); Dybala (7.3), Lukaku (7.5), Cristiano Ronaldo (31). Leggi su Calcionews24.com

