Ricetta Chop suey | emblema della cucina cantonese

Leggi su limemagazine.eu

(Di sabato 10 ottobre 2020) . Una delle storie narra che il nobile Li Hung Chan, quando era inviato da Sua Maestà Imperiale a Washington, fu visitato in tarda serata da alcuni amici americani. Dispiaciuto di non avere nulla di speciale da offrire, Li ha ordinato al suo cuoco di fare il possibile con il disponibile in. Il cuoco ha mescolato carni e verdure per offrire un piatto chao (saltato o fritto) che è risultato così gustoso che gli amici hanno mangiato con molto piacere, elogiando le abilità del cuoco. Poi chiesero a Li il nome di tale delizia e Li disse:. Questa prelibatezza è stata quindi inserita nella lista del ciboche viene servito negli Stati Uniti. Un’altra storia riguarda il caso di alcuni marinai affamati che sono entrati in un ristorante cinese che stava per ...