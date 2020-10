Qualifiche Gp Eifel: pole di Bottas, bene Leclerc (Di sabato 10 ottobre 2020) Sono terminate da poco le Qualifiche del Gp dell’Eifel. E’ stato Valterri Bottas a mettere a segno la pole position. Quattordicesima in carriera per il finlandese che si impone con un super giro confermando l’ottimo momento di forma. Leggi anche:Prove libere 3 Gp Eifel: la Ferrari sorprende bene anche Charles Leclerc che riesce in una piccola impresa con la sua SF1000 contrariamente al suo compagno di squadra Vettel. Qualifiche Gp Eifel: sintesi Una sessione di qualifica non povera di emozioni. A trionfare è come sempre la Mercedes. Prima e seconda posizione per le due vetture nere che ancora una volta partiranno dalla prima fila. Sarà battaglia tra Bottas ed Hamilton con ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 10 ottobre 2020) Sono terminate da poco ledel Gp dell’. E’ stato Valterria mettere a segno laposition. Quattordicesima in carriera per il finlandese che si impone con un super giro confermando l’ottimo momento di forma. Leggi anche:Prove libere 3 Gp: la Ferrari sorprendeanche Charlesche riesce in una piccola impresa con la sua SF1000 contrariamente al suo compagno di squadra Vettel.Gp: sintesi Una sessione di qualifica non povera di emozioni. A trionfare è come sempre la Mercedes. Prima e seconda posizione per le due vetture nere che ancora una volta partiranno dalla prima fila. Sarà battaglia traed Hamilton con ...

SkySportF1 : ? VETTEL ELIMINATO PER POCHI MILLESIMI (?? #Q2) Fuori anche Gasly, Kvjat, Giovinazzi, e Magnussen Il LIVE ?… - SkySportF1 : Le due Red Bull davanti a tutti (-30’ ?? #FP3) Stroll non sta bene, assente nelle FP3 Il LIVE ?… - SkySportF1 : HULKENBERG CHIUDE ULTIMO (?? #Q1) Eliminati anche Latifi, Russell, Grosjean, Raikkonen, Il LIVE ?… - FormulaPassion : #F1: #Leclerc strepitoso nelle qualifiche dell'#EifelGP #Ferrari - FoxyBiondi : RT @fattoquotidiano: F1, qualifiche Gp dell’Eifel: Bottas in pole, Leclerc quarto. Vettel eliminato nel Q2 -