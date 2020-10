Palamara a Tgcom24: 'Radiazione? Io primo peccatore delle spartizioni delle Procure tra le correnti, ma non il solo' (Di sabato 10 ottobre 2020) Palamara, nel suo intervento a Tgcom24, ha ribadito quanto già dichiarato nella conferenza stampa che l'ex pm ha tenuto nella sede del Partito Radicale poche ore dopo l'avvenuta Radiazione della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 10 ottobre 2020), nel suo intervento a, ha ribadito quanto già dichiarato nella conferenza stampa che l'ex pm ha tenuto nella sede del Partito Radicale poche ore dopo l'avvenutadella ...

Luca Palamara, l'ex membro del Consiglio superiore della magistratura, radiato dall'Ordine, si difende a Tgcom24 e spiega: "Io facevo parte del meccanismo degli accordi, da cui è uscita la nomina del ...

