La Azzolina snobba la Provincia. Lettera a Conte

(Di sabato 10 ottobre 2020) Il ministro della Pubblica Istruzione, Lucia, ha fatto visita all'Istituto Agrario «Luigi Angeloni» di Frosinone per assistere alle operazioni di vendemmia da parte degli studenti. Una visita che ha fatto «aceto», rovinata dall'esclusione imposta dal ministro alle istituzioni territoriali fra cui ladi Frosinone guidata da Antonio Pompeo, che, oltre ad essere un esponente di rilievo del Pd frusinate, esercita la competenza diretta sugli edifici degli istituti superiori. Uno sgarbo istituzionale che ha provocato la reazione del presidente dell'Entele con una nota di disappunto inviata al presidente del Consiglio Giuseppe. Presidente Pompeo cosa ha scritto al premier? «Ho evidenziato l'anomalia della visita del ministro ...

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina snobba

Il Tempo

Il ministro della Pubblica Istruzione, Lucia Azzolina, ha fatto visita all’Istituto Agrario «Luigi Angeloni» di Frosinone per assistere alle operazioni di vendemmia da parte degli studenti. Una visita ...L’ultimo famoso in ordine di tempo che l’aveva snobbato, questa volta in nome del dio denaro ... Ha gioco facile a commissariare Azzolina, prima con Arcuri, poi con l’intero consiglio dei ministri.