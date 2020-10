GF Vip | Francescka Pepe furiosa litigata dietro le quinte | “Vi siete picchiate?!”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 10 ottobre 2020) Fuori programma in diretta, al GF Vip. Nel corso della puntata di venerdì 10 ottobre, è arrivato un racconto a sorpresa è arrivato dopo circa un’ora da quando Alfonso Signorini ha aperto la serata. Il pubblico più attento si sarà sicuramente accorto dell’assenza di Franceskaaccanto a Fulvio Abbate, nella postazione dove siedono i concorrenti eliminati. Poi, di ritorno da una pubblicità, il colpo di scena: Signorini ha salutato lache era appena arrivata in studio con un’ora di ritardo. Motivo che Franceska non ha avuto problemi a rivelare ad Alfonso, che le ha subito chiesto lumi dopo il blocco pubblicitario: “Ho litigato con un’autrice del programma”, ha detto la ex gieffina con schiettezza. (Continua dopo la foto) Ovviamente il popolo del web si è subito ...