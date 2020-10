Genoa, Preziosi: “ancora 15 positivi, gioco con la Primavera? Così rischio di andare in Serie B” (Di sabato 10 ottobre 2020) E’ una situazione molto delicata in casa Genoa, la squadra deve fare i conti con la positività al Coronavirus di tantissimi calciatori, al momento 15 come conferma il presidente del club Preziosi a ‘Il Corriere dello Sport’. La corsa per la salvezza rischia di essere pesantemente condizionata. “Ho ancora 15 giocatori positivi, nessuno si è negativizzato, e sono quasi tutti dei titolari. Mi auguro che in questi giorni qualcuno possa guarire, ma al momento non so proprio come potremo presentarci a Verona e con l’Inter. La quarantena di Ibrahimovic è durata ben 16 giorni, solo ieri si è letto che è guarito. Per noi sarebbe un disastro. Che faccio, mando in campo sei Primavera? Ed il valore sportivo della partita? La Lega prevede un solo ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 10 ottobre 2020) E’ una situazione molto delicata in casa, la squadra deve fare i conti con latà al Coronavirus di tantissimi calciatori, al momento 15 come conferma il presidente del cluba ‘Il Corriere dello Sport’. La corsa per la salvezza rischia di essere pesantemente condizionata. “Ho ancora 15 giocatori, nessuno si è negativizzato, e sono quasi tutti dei titolari. Mi auguro che in questi giorni qualcuno possa guarire, ma al momento non so proprio come potremo presentarci a Verona e con l’Inter. La quarantena di Ibrahimovic è durata ben 16 giorni, solo ieri si è letto che è guarito. Per noi sarebbe un disastro. Che faccio, mando in campo sei? Ed il valore sportivo della partita? La Lega prevede un solo ...

