Calciomercato Inter | dialoghi ancora aperti col Chelsea ma tutto dipenderà da come si concluderà il 2020

Inter : ?? | ANNUNCIO Matteo @DarmianOfficial è un nuovo giocatore dell'Inter: il comunicato ?? - DiMarzio : Il @acmilan spinge per #Rudiger, l’@inter rivuole #Moses in prestito, entrambi dal @ChelseaFC #calciomercato @SkySport - DiMarzio : Nella stessa squadra gioca l'ex #Inter #Banega - fcin1908it : Skriniar-Tottenham, dietro il no dell'Inter di Zhang c'è anche Eriksen. Ecco perché - - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: L'ATS di Milano: 'Se #Inter e #Milan rispettano il protocollo il derby si gioca' -

Il derby Inter-Milan è in programma sabato prossimo, 17 ottobre, alle ore 18. L’Ats di Milano ha chiarito che non ci sono motivi ostativi alla disputa della partita nonostante i casi di positività al ...PARMA, ITALY – JULY 19: Federico Bonazzoli of UC Sampdoria celebrates after scoring his team third goal during the Serie A match between Parma Calcio and UC Sampdoria at Stadio Ennio Tardini on July 1 ...