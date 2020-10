Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 9 OTTOBREORE 12.20 FRANCESCO TITOTTO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’ARDEATINA PERMANGONO CODE TRA VIA DI CASTEL DI LEVA E VIA DI TORRICOLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. UN INCIDENTE CON SVERSAMENTO DI OLIO SULLA CARREGGIATA HA IMPOSTO LA CHIUSURA DELLA STRADA ALL’ALTEZZA DI VIA CASALI DELLE CORNACCHIOLE. PERSONALE ANAS SUL POSTO PER EVITARE DISAGI E DEVIARE IL TRAFFICO IN USCITA DAL RACCORDO ANULARE ED EVITARE IMBOTTIGLIAMENTI SULL’ARDEATINA IN DIREZIONE CENTRO SI STA IN CODA ANCHE SULLA STATALE APPIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DELLE CAPANNELLE VERSO IL CENTRO. RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’ SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, CODE A PARTIRE DA VIA CASILINA QUI SU VIA CASILINA RIMOSSI I VEICOLI A ...