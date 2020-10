Under 21, altri tre positivi: due sono calciatori (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo Bastoni e Carnesecchi, altre tre persone della Nazionale Under 21 sono risultate positive al Coronavirus. Si tratta di due calciatori e di un membro dello staff, uno è sintomatico. I tamponi sono stati effettuati in Islanda, la formazione di Nicolato è chiamata dall’impegno di qualificazione agli Europei. Adesso il gruppo sarà costretto a ripetere i test e se non ci saranno ulteriori problemi la partita dovrebbe giocarsi regolarmente. Il protocollo Uefa prevede la disponibilità di un minimo di 13 calciatori, di cui un portiere. “Due calciatori e un membro dello staff della Nazionale Under 21, attualmente a Reykjavik in vista del match di qualificazione ai Campionati Europei di categoria previsto oggi con ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo Bastoni e Carnesecchi, altre tre persone della Nazionale21risultate positive al Coronavirus. Si tratta di duee di un membro dello staff, uno è sintomatico. I tamponistati effettuati in Islanda, la formazione di Nicolato è chiamata dall’impegno di qualificazione agli Europei. Adesso il gruppo sarà costretto a ripetere i test e se non ci saranno ulteriori problemi la partita dovrebbe giocarsi regolarmente. Il protocollo Uefa prevede la disponibilità di un minimo di 13, di cui un portiere. “Duee un membro dello staff della Nazionale21, attualmente a Reykjavik in vista del match di qualificazione ai Campionati Europei di categoria previsto oggi con ...

