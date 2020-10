Si mette il berretto ecosì Salvini fa propaganda pro Trump

Si mette il berretto e...così Salvini fa propaganda pro Trump (Di venerdì 9 ottobre 2020) Matteo Salvini scende in campo. Si mette il berretto e fa propaganda elettorale in favore di Donald Trump. Il tweet non lascia adito a molti dubbi e l'endorsement è servito. Alle elezioni presidenziali Usa manca ormai meno di un mese e il leader della Lega rende pubblico il suo orientamento col messaggio: "Sending love from Italy" ("Con amore dall'Italia"). Leggi su iltempo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Matteoscende in campo. Siile faelettorale in favore di Donald. Il tweet non lascia adito a molti dubbi e l'endorsement è servito. Alle elezioni presidenziali Usa manca ormai meno di un mese e il leader della Lega rende pubblico il suo orientamento col messaggio: "Sending love from Italy" ("Con amore dall'Italia").

AnnaLu68097816 : RT @tempoweb: Si mette il berretto e...così Salvini fa propaganda pro Trump #matteosalvini #donaldtrump # - tempoweb : Si mette il berretto e...così Salvini fa propaganda pro Trump #matteosalvini #donaldtrump # - scenery_as_ : RT @yobikook: siamo tutti gangster finché taehyung non mette gli occhiali, il berretto e si veste come un pittore e in tal caso se mette tu… - yobikook : siamo tutti gangster finché taehyung non mette gli occhiali, il berretto e si veste come un pittore e in tal caso s… - Gingy7891 : @LordKobe Ma da quando Sky mette notizie di pokemon go? ?? cmq l'ho preso Pikachu col berretto! Molto carino! -

Ultime Notizie dalla rete : mette berretto Si mette il berretto e...così Salvini fa propaganda pro Trump Il Tempo Pericolo scampato alla Fermana, la Berretti può tornare ad allenarsi

Nei giorni scorsi la Fermana ha comunicato che all’interno dello staff della formazione Primavera-Berretti era stato riscontrato un ... nel rispetto del protocollo sanitario ha provveduto a mettere la ...

ALTMAIER: “IL MIO IDOLO È SEMPRE STATO STAN WAWRINKA”

Il tedesco, che si è fatto notare al Roland Garros quest’anno, rivelato come Stan Wawrinka sia sempre stato il suo idolo ...

Nei giorni scorsi la Fermana ha comunicato che all’interno dello staff della formazione Primavera-Berretti era stato riscontrato un ... nel rispetto del protocollo sanitario ha provveduto a mettere la ...Il tedesco, che si è fatto notare al Roland Garros quest’anno, rivelato come Stan Wawrinka sia sempre stato il suo idolo ...