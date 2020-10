Premio Nobel per la Pace 2020 arriva a Roma | ha vinto il World Food Programme dell' Onu

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Ilper laè stato assegnato al. Il NorwegianCommitee ha deciso di assegnare ilall'agenzia Onu del Wfp, che ha sede a, in...

Ultime Notizie dalla rete : Premio Nobel

Roma, 09 ott 12:30 - (Agenzia Nova) - Il Programma alimentare mondiale (Pam) ringrazia il comitato del premio Nobel per la pace "per aver onorato" l'organizzazione internazionale con sede a Roma con ...Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite insignito oggi del Premio Nobel per la Pace, fu fondato nel 1961: George McGovern, direttore del programma di aiuto alimentare degli Usa, propose ...