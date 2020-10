Nobel per la Pace al World Food Programme (Di venerdì 9 ottobre 2020) Va al World Food Programme delle Nazioni Unite il Nobel per la Pace 2020, per il suo “enorme contributo alla lotta contro la fame nel mondo ed il miglioramento delle condizioni di Pace nelle aree colpite dai conflitti“. Questa la motivazione fornita dal comitato. La comunicazione arriva oggi da Oslo, la capitale che ospita la cerimonia. La pandemia ha avuto un’enorme peso sulla decisione. nella motivazione è infatti possibile leggere: “la pandemia ha contributo a una forte impennata del numeri di vittime, e il World Food Programme ha dimostrato una enorme abilità ad intensificare gli sforzi“. Il World Food Programme è stato ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 9 ottobre 2020) Va aldelle Nazioni Unite ilper la2020, per il suo “enorme contributo alla lotta contro la fame nel mondo ed il miglioramento delle condizioni dinelle aree colpite dai conflitti“. Questa la motivazione fornita dal comitato. La comunicazione arriva oggi da Oslo, la capitale che ospita la cerimonia. La pandemia ha avuto un’enorme peso sulla decisione. nella motivazione è infatti possibile leggere: “la pandemia ha contributo a una forte impennata del numeri di vittime, e ilha dimostrato una enorme abilità ad intensificare gli sforzi“. Ilè stato ...

