No mask non solo saranno multati, ma anche allontanati dalla manifestazione di Roma (Di venerdì 9 ottobre 2020) Stavolta non sarà come a inizio settembre, davanti alla Bocca della verità. Questa volta, in virtù dell’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, la manifestazione chiamata Marcia della Liberazione e che vedrà scendere in piazza i no mask a Roma, con appuntamento a San Giovanni, non vedrà alcuno sconto da parte delle forze dell’ordine. LEGGI anche > Montesano aderisce alla manifestazione no mask, ma non partecipa I no mask saranno multati e allontanati, se necessario Dal Viminale, infatti, è stato evidenziato che i cittadini che parteciperanno alla manifestazione dovranno farlo innanzitutto seguendo le regole del distanziamento e in ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Stavolta non sarà come a inizio settembre, davanti alla Bocca della verità. Questa volta, in virtù dell’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, lachiamata Marcia della Liberazione e che vedrà scendere in piazza i no, con appuntamento a San Giovanni, non vedrà alcuno sconto da parte delle forze dell’ordine. LEGGI> Montesano aderisce allano, ma non partecipa I no, se necessario Dal Viminale, infatti, è stato evidenziato che i cittadini che parteciperanno alladovranno farlo innanzitutto seguendo le regole del distanziamento e in ...

