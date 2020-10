Messi | “Anno complicato per tutti | vogliamo regalare felicità agli argentini”

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 ottobre 2020) L’Argentina ha sconfitto 1-0 l’Ecuador nella partita di qualificazione ai Mondiali 2022 e Lionelspera che questa vittoria possa dare forza ai connazionali che soffrono per la pandemia di coronavirus. Proprio la Pulce ha trasformato un rigore nel primo tempo, unico gol della partita rivelatosi poi decisivo per la vittoria casalinga dell’Albiceleste. “È stato un annoper“, ha dichiarato l’attaccante del Barcellona. “Con la nazionaleprovare a rendere felici le persone per questa vittoria in una situazione difficile. È stato bello decomprimere un po’ la situazione e dare forza agli argentini“. L’Argentina è infatti uno dei paesi più colpiti al mondo, con ...