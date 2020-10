Mercato Juve | intreccio col PSG | reazione a catena in vista

Leggi su tuttojuve24

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Lantus potrebbe doversi sedere al tavolo delle trattative molto prima di gennaio. I bianconeri stanno attraversando una sorta di rivoluzione, come mostrato dal modus operandi dell’ultima sessione di calcio. Ma questo rinnovamento potrebbe non essere circoscritto al solo campo, e comprendere più aree della struttura societaria. Come alcune voci hanno riportato nelle ultime settimane anche la posizione del CFOntino Fabio Paratici potrebbe essere in bilico. Dopo vari accostamenti alla Roma ci sarebbe un’altra clamorosa indiscrezione, trascritta da Tuttosport, riguardo ad un possibile giro di poltrone. Le difficoltà legate al Covid-19 sicuramente non hanno favorito l’operato delle dirigenze, ma lapotrebbe aver pronto un piano per eventualmente sostituire Paratici. LEGGI ...