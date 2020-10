Lorella Cuccarini esclusiva a Verissimo: “A La Vita in Diretta c’era chi faceva il migliore amico di fronte a me, ma dietro le quinte…” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Domani pomeriggio un’esclusiva attesissima: Lorella Cuccarini parlerà a Verissimo di quanto accaduto dopo la fine della sua esperienza da conduttrice a La Vita in Diretta con Alberto Matano. “L’ho detto all’ultimo momento –ha spiegato a Silvia Toffanin riferendosi alla lettera scritta a stagione conclusa – perché c’erano stati dei segnali che mi facevano intendere che le cose stavano cambiando. Invece, mi sono resa conto che, mentre di fronte a me c’era una persona che faceva il migliore amico, dietro le quinte si consumava un piano che andava in un’altra direzione. Era giusto chiarire con le persone con cui stavo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Domani pomeriggio un’attesissima:parlerà adi quanto accaduto dopo la fine della sua esperienza da conduttrice a Laincon Alberto Matano. “L’ho detto all’ultimo momento –ha spiegato a Silvia Toffanin riferendosi alla lettera scritta a stagione conclusa – perché c’erano stati dei segnali che mino intendere che le cose stavano cambiando. Invece, mi sono resa conto che, mentre dia me c’era una persona cheille quinte si consumava un piano che andava in un’altra direzione. Era giusto chiarire con le persone con cui stavo ...

marco_santoro_ : RT @fabiofabbretti: Lorella Cuccarini tuona contro Matano: «Difronte a me faceva il migliore amico, dietro le quinte si consumava un piano… - davidemaggio : Lorella Cuccarini tuona contro Matano: «Difronte a me faceva il migliore amico, dietro le quinte si consumava un pi… - annatomasi1 : RT @GianfrancoSanni: Brava @LCuccarini come sempre non si tira indietro.. sincera,onesta con il suo pubblico - GianfrancoSanni : Brava @LCuccarini come sempre non si tira indietro.. sincera,onesta con il suo pubblico - TommyTommy80 : RT @GiusCandela: Can Yaman, Lorella Cuccarini, Ezio Greggio, Gerry Scotti, Cristina Marino e Michele Morrone. Ospiti importanti sabato a #v… -