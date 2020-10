Kevin Bacon regista della commedia A Problem of Providence (Di sabato 10 ottobre 2020) L'attore Kevin Bacon sarà il regista della commedia a tinte dark A Problem of Providence, progetto prodotto da AGC Studios. Kevin Bacon sarà il regista del film A Problem of Providence, una commedia scritta da Mike Vukadinovich. Il progetto sarà prodotto e finanziato da AGC Studios, la casa di produzione di proprietà di Stuart Ford che recentemente ha iniziato le riprese del film Lockdown, diretto da Doug Liman. L'attore Kevin Bacon tornerà dietro la macchina da presa di un lungometraggio dopo Loverboy e le esperienze televisive compiute in occasione degli episodi di The Closer e City on a Hill. Il ... Leggi su movieplayer (Di sabato 10 ottobre 2020) L'attoresarà ila tinte dark Aof, progetto prodotto da AGC Studios.sarà ildel film Aof, unascritta da Mike Vukadinovich. Il progetto sarà prodotto e finanziato da AGC Studios, la casa di produzione di proprietà di Stuart Ford che recentemente ha iniziato le riprese del film Lockdown, diretto da Doug Liman. L'attoretornerà dietro la macchina da presa di un lungometraggio dopo Loverboy e le esperienze televisive compiute in occasione degli episodi di The Closer e City on a Hill. Il ...

Kevin Bacon: il lato oscuro della psiche umana indagato grazie al cinema

Kevin Baconfilm: l'ormai sessantaduenne si è scrollato di dosso l'immagine del ragazzo della porta accanto per crescere come attore e uomo ...

