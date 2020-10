“Hai 37,4°C, oggi non entri a scuola”: ma la febbre era a 36. Gli errori dei termoscanner e la mail del dott. Cicione, “basta psicosi e fobie” (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’emergenza coronavirus sta creando situazioni davvero spiacevoli e fastidiose. Sono sempre più numerosi i casi di bambini mandati a casa dalle scuole per degli errori di valutazione, per paura che siano contagiati. E’ accaduto nei giorni scorsi, ad Osimo, in provincia di Ancona, che un medico pediatra è stato costretto a realizzare dei certificati per far riammettere tre bambini a scuola. Il dottor Giuseppe Cicione ha poi voluto attirare l’attenzione su questa seria problematica, realizzando una finta email postata sui social e diventata presto virale. “Certifico che i tre pargoli allontanati stamane da scuole per febbrone misurato con termoscanner (37,4°) hanno effettuato a domicilio misurazione della temperatura col termometro della nonna il cui ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’emergenza coronavirus sta creando situazioni davvero spiacevoli e fastidiose. Sono sempre più numerosi i casi di bambini mandati a casa dalle scuole per deglidi valutazione, per paura che siano contagiati. E’ accaduto nei giorni scorsi, ad Osimo, in provincia di Ancona, che un medico pediatra è stato costretto a realizzare dei certificati per far riammettere tre bambini a scuola. Ilor Giuseppeha poi voluto attirare l’attenzione su questa seria problematica, realizzando una finta epostata sui social e diventata presto virale. “Certifico che i tre pargoli allontanati stamane da scuole per febbrone misurato con(37,4°) hanno effettuato a domicilio misurazione della temperatura col termometro della nonna il cui ...

