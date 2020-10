Boom Supersonic | l’aereo più veloce del mondo

Leggi su wired

(Di venerdì 9 ottobre 2020)ha svelato il prototipo del futuro aereo che punta a essere l’erede del Concorde e in grado di volare tanto piùdegli altri modelli in commercio da dimezzare i tempi dei collegamenti intercontinentali. Al Centennial Airport di Denver la giovane azienda del Colorado ha mostrato a vari dirigenti del settore il velivolo XB-1, lungo 21,6 metri e dotato di tre motori J85-15 prodotti da General Electric, in uso di norma su aerei militari. A bordo lo spazio è limitato al solo pilota, poiché è una riproduzione in scala 1:3 di Overture, l’aereo di linea piùalche dovrebbe arrivare sul mercato nel 2030. Il traguardo passa però dai molti test da fare sul campo, tenendo a mente che la compagnia ha rivisto in toto il piano ...