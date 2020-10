Antitrust avvia procedimenti istruttori nei confronti di 13 società di gas e luce

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 9 ottobre 2020) L’neidi 13 società di gas eper mancanza di trasparenza per quanto riguarda le indicazioni economiche. Con un nota pubblicata attraverso i propri canali ufficiali, l’ha annunciato 13neidi altrettante società attive nel mercato delle forniture di gas e. L’attività è legata alla presunta mancanza di trasparenza per quanto riguarda le condizioni economiche. Di fatto alcune voci di costo sarebbero poco chiare fino al pagamento della prima bolletta. “L’indagine attiene anche alle condotte aggressive poste in essere da alcuni di detti ...