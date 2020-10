Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2020 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 8 OTTOBREORE 20:20 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE ABBIAMO CODE TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA E BOCCEA SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TOMb A DI NERONE L’OLGIATA NEI DUE SENSI SU VIA LAURENTINA IN ZONA TINTORETTO CHIUSO LO SVINCOLO PER LAFIUMICINO/ RACCORDO ANULARE /MAGLIANA IN DIREZIONE RACCORDO PER CEDIMENTO DI UN PONTE CICOLPEDONALE SULLA COLOMBO SI STA IN CODA DA VITINIA A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO. PER CONSENTIRE I LAVORI DI SOSTITUZIONE DI SCALE MOBILI E ...