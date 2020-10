Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 8 OTTOBREORE 07.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAPARTAMO CON IL RACCORDO DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE VI SONO CODE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO TROVIAMO CODE ANCHE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE, SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE ANDAIMO SULLA NOMENTANA DOVE TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI COLLE VEDRDE NEI DUE SENSI DI MARCIA SEMPRE NELLE DUE ...