Pierfrancesco Favino | «Il padre | Padrenostro e noi figli»

(Di giovedì 8 ottobre 2020)è protagonista della cover di GQ di ottobre 2020. Qui, l'incontro e l'intervista con il direttore, Giovanni Audiffredi. Per onestà e senza alcuna presunzione confido che l’idea di intervistare persone dello spettacolo parecchio esposte non mi entusiasma più come un tempo.è senza dubbio un attore di valore, cosa che peraltro non sono nemmeno così titolato a certificare, e ha giustamente cantori più capaci di me ai quali, lo dico da appassionato lettore di giornali, ha già raccontato molto di sé, della sua arte, del suo amore per la recitazione. Penso sempre: ci sarà qualcosa da aggiungere? Ma non potevo non accettare l’invito diin Val d’Orcia. Per due motivi. Il primo ...