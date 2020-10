Nero a metà 2: cosa è successo nella puntata di giovedì 1 ottobre (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nero a metà 2: cosa è successo nell’ultima puntata, riassunto cosa è successo nella quinta puntata di Nero a metà 2, trasmessa lo scorso giovedì 1 ottobre? Nel primo episodio dal titolo “Promesse”, Carlo (Claudio Amendola) ha indagato con Marta (Nicole Grimaudo) su un nuovo delitto. Hanno localizzato Nusco, una persona che potrebbe essere connessa alla morte di Paolo. Una volta raggiunto il posto, grazie ad Alba (Rosa Diletta Rossi), hanno scoperto che l’uomo non è stato ucciso. Le indagini si concentrano sul motivo che ha spinto Nusca a darsela a gambe e su chi potrebbe volerlo morto. Durante le indagini si è poi scoperto che il cellulare della ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 ottobre 2020)a metà 2:nell’ultima, riassuntoquintadia metà 2, trasmessa lo scorso giovedì 1? Nel primo episodio dal titolo “Promesse”, Carlo (Claudio Amendola) ha indagato con Marta (Nicole Grimaudo) su un nuovo delitto. Hanno localizzato Nusco, una persona che potrebbe essere connessa alla morte di Paolo. Una volta raggiunto il posto, grazie ad Alba (Rosa Diletta Rossi), hanno scoperto che l’uomo non è stato ucciso. Le indagini si concentrano sul motivo che ha spinto Nusca a darsela a gambe e su chi potrebbe volerlo morto. Durante le indagini si è poi scoperto che il cellulare della ...

02blogit : Nero a metà 3, la terza stagione ci sarà - bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 8 OTTOBRE 2020: UN GIOVEDÌ TRA L'ULTIMA DI NERO A METÀ, IL MILIONARIO E LA BATTAGLIA DEI SES... - robertachellini : RT @GobboDiaz: Pronto per il gran finale?? Nero a Metà 2 ????#neroametà #neroametà2 Dal 16 ottobre anche su #netflix (From October 16 on Net… - UnDueTreBlog : Nero a metà 2 – Sesta e ultima puntata di giovedì 8 ottobre 2020 – Trama e anticipazioni. - KillianBrien18 : RT @AlbertoFuschi: Nero a metà 2, stasera su #Rai1 l’ultima puntata, aspettando #neroametà3. Il backstage con Claudio Amendola #neroametà #… -

Ultime Notizie dalla rete : Nero metà Pensione, la metà dei pensionati italiani non ha versato contributi Corriere della Sera