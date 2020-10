L’iPhone 12 avrà Touch ID laterale? Modalità di sblocco anche con la mascherina come l’Ipad Air

Leggi su italiasera

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Una delle migliori nuove funzionalità Apple potrebbe non apparire nell’iPhone 12. Stiamo parlando del pulsanteID presente sull’iPad Air, presentato a metà settembre e che si trova sul bordo del dispositivo. L’imminente linea di iPhone 12 dell’azienda, che sarà svelata in un evento Apple virtuale il 13 ottobre, (eccoguardare il live streaming di Apple) dovrebbe fare qualcosa di simile, offrendo agli utenti un’opzione tra sbloccare il proprio iPhone usando il proprio volto o sbloccarlo con le proprie impronte digitali.IDsu iPhone 12? Il pulsante per le impronte digitali consente di sbloccarlocon lasul volto, ecco tutti i dettagli L’ iPad Air di Apple integraID ...