Highlights e gol Scozia-Israele 5-3 dcr | qualificazioni Europei 2020 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Ilcon glie i gol di5-3 dcr, match valido per le semifinali degli spareggi delleagli. Gli ospiti vengono traditi ai rigori dal giocatore più rappresentativo, vale a dire Eran Zahavi, e dicono addio al sogno di partecipare alla rassegna continentale, che resta invece vivo per i britannici. In alto le immagini salienti della sfida.